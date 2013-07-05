Сьогодні суд продовжить розгляд справи щодо ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке відбуватиметься у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться сьогодні о 15.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ 7 червня було перенесене з огляду на відсутність підсудної Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко. Під час судового слухання, яке тривало не більше 15 хвилин, захист екс-прем’єра вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита й законність цього рішення підтверджували суди. Захисники також зачитали заяву Тимошенко з проханням без її участі розглянути клопотання захисту про закриття справи ЄЕСУ.

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«У 2005 році дві палати Верховного Суду України прийняли постанову, в якій чітко вказано про відсутність складу злочину в діях Юлії Тимошенко», - звертався до судді Садовського захисник лідера опозиції Сергій Власенко.

У свою чергу Садовський залишив клопотання без розгляду й зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності підсудної Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.