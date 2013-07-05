Кожара закликав Раду ухвалити антидискримінаційний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

“Уряд закликає ухвалити цей законопроект, оскільки у протилежному випадку Україна не зможе виконати План дій щодо візового режиму”, - сказав міністр.

На тему: Голова Комітету: закон про секс-меншини все одно доведеться ухвалити

Він також зауважив, що завершується підготовка законопроекту про прокуратуру, та нагадав, що цей і низка інших законопроектів ще мають отримати висновки “поважних європейських інститутів”.

За словами міністра, сьогодні завершується робота з узгодження останніх законопроектів, і вони будуть подані до Верховної Ради, «і сподіваюсь, що вони будуть ухвалені восени».