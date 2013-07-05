Кожара закликав Раду ухвалити антидискримінаційний закон
11:59, 05 липня 2013Політика
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Голова МЗС України Леонід Кожара від імені Кабінету міністрів закликав парламент ухвалити законопроект стосовно недискримінації за статевими ознаками.
Леонід Кожара попросив прийняти закон проти дискримінації
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
“Уряд закликає ухвалити цей законопроект, оскільки у протилежному випадку Україна не зможе виконати План дій щодо візового режиму”, - сказав міністр.
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Він також зауважив, що завершується підготовка законопроекту про прокуратуру, та нагадав, що цей і низка інших законопроектів ще мають отримати висновки “поважних європейських інститутів”.
За словами міністра, сьогодні завершується робота з узгодження останніх законопроектів, і вони будуть подані до Верховної Ради, «і сподіваюсь, що вони будуть ухвалені восени».
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