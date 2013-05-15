Голова Комітету: закон про секс-меншини все одно доведеться ухвалити

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від “УДАРу” Валерій Пацкан у коментарі журналістам.

“Цей документ входить до пакету євроінтеграційних законопроектів. У ньому не прописано жодної норми, жодного посилання, які б вказували на те, що ми популяризуємо сексуальні меншини, що ми надаємо їм якийсь статус, що буде їм дозволяти узаконювати шлюби або щось подібне. Лише в Кодексі законів про працю буде чітко вказано не дискримінувати цю категорію населення”, - наголосив Пацкан.

Депутат зазначив, що сьогодні цей законопроект знятий з розгляду, але найближчим часом його все одно доведеться розглядати й ухвалювати рішення.

Водночас Пацкан заявив, що депутати готові прийняти конструктивні зауваження від представників духовенства чи інших громадян, у яких документ викликає занепокоєння.

“Я пропоную врахувати думку протестувальників та представників церкви. І якщо в них є конкретні зауваження - внести їх до цього законопроекту як поправки з голосу. На Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ми цей закон вивчили. Якщо б там були якісь зауваження – ми б його не проголосували. Я особисто вважаю, що наше суспільство сьогодні ще не готове до такої норми як надання статусу сексуальним меншинам і в законопроекті про це не йдеться”, - підкреслив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України перенесла розгляд законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Також сьогодні близько 100 осіб пікетували парламент з вимогою не ухвалювати законопроект щодо протидії дискримінації.

Проти ухвалення закону виступали деякі громадські організації та Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.