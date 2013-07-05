Єфремов про опозицію: вони тут воза поставили поперед коня
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов радить опозиції не займатися піаром, говорячи про необхідність проведення позачергової сесії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує його політична сила ініціативу опозиції.
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“Що стосується позачергової сесії, як б своїм колегам радив не займатися просто піаром”, - сказав Єфремов.
Він додав, що позачергова сесія - це низка законопроектів, які потрібно запропонувати на розгляд, а потім вже виходити з відповідними пропозиціями.
“А вони тут воза поставили поперед коня. Говорять: давайте оголосимо позачергову сесію”, - зауважив Єфремов.
Він повідомив, що запитував в опозиції, які саме питання вони хочуть розглянути на позачерговій сесії, на що не отримав відповіді.
“Тому, якщо кінь буде попереду воза, ми обов’язково розглянемо (законопроекти - УНІАН). Від нас жодних проблем не буде, якщо законодавча ініціатива буде така, яка потребує нагального вирішення в залі. Ми зберемося й ухвалимо відповідні закони”, - сказав Єфремов, і додав, що на сьогодні таких законів не бачить.