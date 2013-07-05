Єфремов про опозицію: вони тут воза поставили поперед коня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує його політична сила ініціативу опозиції.

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“Що стосується позачергової сесії, як б своїм колегам радив не займатися просто піаром”, - сказав Єфремов.

Він додав, що позачергова сесія - це низка законопроектів, які потрібно запропонувати на розгляд, а потім вже виходити з відповідними пропозиціями.

“А вони тут воза поставили поперед коня. Говорять: давайте оголосимо позачергову сесію”, - зауважив Єфремов.

Він повідомив, що запитував в опозиції, які саме питання вони хочуть розглянути на позачерговій сесії, на що не отримав відповіді.

“Тому, якщо кінь буде попереду воза, ми обов’язково розглянемо (законопроекти - УНІАН). Від нас жодних проблем не буде, якщо законодавча ініціатива буде така, яка потребує нагального вирішення в залі. Ми зберемося й ухвалимо відповідні закони”, - сказав Єфремов, і додав, що на сьогодні таких законів не бачить.