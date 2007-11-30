Герман: Тимошенко і Наша Україна готові втопити одне одного в ложці води

Член фракції Партії регіонів Ганна Герман вважає, що коаліція, про яку урочисто оголосили на засіданні Верховної Ради у четвер, протримається недовго.

"Партія регіонів ніколи не заважала помаранчевим формувати коаліцію. Ми навіть дали "Нашій Україні" і БЮТ два додаткових дні, щоб вони мали час переконати тих, хто не бажав підписувати коаліційну угоду", - цитує слова Герман прес-служба партії.

"Правда, як після того тиску на народних депутатів, котрі мають свою точку зору і застереження щодо окремих статей коаліційної угоди, цю коаліцію можна називати демократичною, мені не зрозуміло", - зауважила вона.

"Тож нехай роблять коаліцію, і в черговий раз продемонструють усьому народу, що вони нездатні ефективно працювати, нічого не вміють робити. Єдине, в чому вони професіонали, - це обливання брудом як своїх суперників, так і колег по роботі", - додала депутат.

Герман переконана, що "життя цієї коаліції буде недовгим: дуже великі протиріччя між тими, хто повинен разом працювати".

"Тимошенко - лівої орієнтації, "Наша Україна" - правої. Вони ненавидять одне одного, і готові втопити одне одного в ложці води", - уточнила вона.

Депутат висловила сум, "що ми знову втратимо час на проведення конче потрібних країні економічних і соціальних реформ".

"Але я переконана, що ця коаліція розпадеться, так по-справжньому і не розпочавши працювати, і Партія регіонів, ставши до влади, знову дасть людям впевненість і надію на добробут", - додала вона.

Українська правда