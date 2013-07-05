Рибак думає, що депутати вже «притерлися»
Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що розпуску парламенту нинішнього скликання не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу після закриття сесії парламенту.
За словами Рибака, у нинішньому скликанні ВР багато нових депутатів, і під час цієї сесії відбулася “притирка” між депутатами.
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“Я постійно говорив про ту надію, яка у мене жевріла, що парламент буде працювати. Тому що деякі вважали, в тому числі ви (журналісти - УНІАН) задавали мені питання, коли буде розпуск і тому подібне. Тому я і тоді казав, і зараз: розпуску парламенту не буде”, - наголосив голова ВР.
Як сказав Рибак, у парламенті вже пройшла “мітинговщина” і депутати “притерлися”. Проте, на його думку, депутати мають краще працювати в комітетах.