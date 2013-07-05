Рибак думає, що депутати вже «притерлися»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу після закриття сесії парламенту.

За словами Рибака, у нинішньому скликанні ВР багато нових депутатів, і під час цієї сесії відбулася “притирка” між депутатами.

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“Я постійно говорив про ту надію, яка у мене жевріла, що парламент буде працювати. Тому що деякі вважали, в тому числі ви (журналісти - УНІАН) задавали мені питання, коли буде розпуск і тому подібне. Тому я і тоді казав, і зараз: розпуску парламенту не буде”, - наголосив голова ВР.

Як сказав Рибак, у парламенті вже пройшла “мітинговщина” і депутати “притерлися”. Проте, на його думку, депутати мають краще працювати в комітетах.