Янукович звільнив Зайця з посад посла України

Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Зайця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Гвінейській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сенегал та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кот-д’Івуар за сумісництвом.

Текст відповідного указу розміщено на сайті Президента.

Заєць виконував повноваження посла у Гвінейській Республіці з лютого 2008 року, у Сенегалі – з червня 2012 року, в Кот д’Івуарі - з липня 2009 року.