Янукович звільнив Зайця з посад посла України
18:11, 05 липня 2013Політика
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Янукович звільнив Зайця з посад посла України у Гвінеї, Сенегалі, Кот-д’Івуарі.
Івана Зайця звільнили з посад
Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Зайця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Гвінейській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сенегал та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кот-д’Івуар за сумісництвом.
Текст відповідного указу розміщено на сайті Президента.
Заєць виконував повноваження посла у Гвінейській Республіці з лютого 2008 року, у Сенегалі – з червня 2012 року, в Кот д’Івуарі - з липня 2009 року.
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