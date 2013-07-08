Янукович удвічі збільшив премію для молодих вчених
16:42, 08 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович збільшив удвічі щорічну премію Президента України для молодих вчених.
Премію для молодих вчених збільшено з 20 тис. грн до 40 тис. грн. / Фото : nmu.org.ua
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
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Так, щорічну премію для молодих вчених збільшено з 20 тис. грн до 40 тис. грн.
Цей указ набирає чинності з 1 січня 2014 року.
Як повідомлялося, щорічна премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.
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