Янукович удвічі збільшив премію для молодих вчених

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Так, щорічну премію для молодих вчених збільшено з 20 тис. грн до 40 тис. грн.

Цей указ набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Як повідомлялося, щорічна премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.