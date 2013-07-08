8 депутатів із "Фронту змін" перейшли до "Батьківщини"

Як передає кореспондент УНІАН, 8 липня під час прес-конференції голова Вінницького обласного осередку партії «Батьківщина» Людмила Щербаківська вручила членам депутатам членські квитки.

Зокрема до лав партії «Батьківщина» вступили: екс-керівник організаційного відділу організації «Фронту змін» і до серпня 2012 року очолював молодіжний напрямок Костянтин Кармалюк; депутат Козятинської міської ради, екс-голові партійної організації «Фронту змін» Козятина Олександр Пузир; депутат Могилів-Подільської міської ради, Могилів –Подільська міська організація Валерій Следь; депутат Шаргородської міської ради Валентина Маркевич; депутат Гніванської міської рада Сергій Танасієнко; Анатолій Ништа, він під час виборів був заступником голови Оратівської районної партійної організації «Фронту змін»; заступник в Крижопільський районній організації «Фронту змін» Іван Русін та екс-голова Гайсинської організації партії «Фронту змін» Віталій Перкун.

«Ми звертаємось до всіх депутатів «Фронту змін» щоб вони виконали рішення з’їзду і увійшли у велику політичну силу «Батьківщина». А в разі невиконання рішення поклали депутатські мандати», - закликала Щербаківська.

Щодо депутатів Вінницької міської ради та обласної рад, то за словами Щербаківської, двоє депутатів облради від «Фронту змін» пообіцяли приєднатись до «Батьківщини» ближче до осені.

Всього у Вінницькій області було 650 членів партії «Фронт Змін». За словами Щербаківської 70 з них написали заяви на вступ до «Батьківщини».

«Ми сподіваємось що на кінець року 90% членів партії «Фронт змін» буде в «Батьківщині», - додала вона.

Також, Щербаківська повідомила що були перемовини з партією «Реформи і порядок» з Віктором Козаком, їх партія повністю вливається в «Батьківщину» на всіх рівнях.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня з’їзд партії «Фронт змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина». Водночас, не всі члени місцевих організацій «Фронту Змін» погоджуються з цим рішенням.

20 червня депутат Вінницької обласної ради, керівник обласного осередку «Фронт Змін» Сергій Кудлаєнко заявив, що що більшість депутатів місцевих рад не планують входити до «Батьківщини» і надалі представлятимуть «Фронт змін» у Вінницькій області. Але у разі виникнення юридичних питань щодо назви, фракцію перейменують.

Кудлаєнко зазначив, що на 20 червня із 132 депутатів у області від "Фронту змін" до ВО "Батьківщина" планує перейти тільки одна людина.