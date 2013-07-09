У ВР порахували «тушок»: 9 фактичних і 4 потенційні
11:03, 09 липня 2013Політика
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На сьогодні у Верховній Раді 9 фактичних «тушок» і 4 потенційні, - рух «Чесно».
У парламенті порахували «тушок»
На сьогодні рух «Чесно» нарахував у парламенті дев’ять фактичних «тушок» і чотири потенційні. Про це в ефірі «5 каналу» заявив член руху «Чесно», директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.
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«На сьогоднішній день рух «Чесно» нарахував 9 тушок у парламенті – це батько та син Табалови, Володимир Купчак, В’ячеслав Кутовий, Олег Канівець, Віталій Немілостивий, Ігор Скосар, Роман Стаднійчук, Василь Кравчук. І 4 тушки, як кажуть, на підході», - заявив Таран.
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