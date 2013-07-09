Голова Сейму Польщі вважає необхідним визнати Волинську трагедію «геноцидом»

Про це вона сказала сьогодні в Sygnalach Dnia на Польському радіо.

"Правду не можна перекричати чи передискутувати. 100 тисяч поляків, малих дітей, жінок, чоловік, загинуло тоді та це факти, щодо яких не повинні вестись дискусії", - відзначила вона.

Копач висловила думку, що Сейм повинен прийняти заяву в цій справі одноголосно.

Вона зазначила, що проект заяви, котрий би включав окреслення тих трагічних подій "геноцидом", може бути розглянути в нижній палаті парламенту в середу, 10 липня.

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Копач відзначила необхідність виокремити сучасну політику та нинішні відносини з Україною від історичних подій 70-річної давнини.

У прес-службі польського Сейму УНІАН повідомили, що проект згаданої заяви може бути представлений завтра, зазначивши, що сьогодні важко прогнозувати, коли саме може відбутися голосування цього документу.

Прес-секретар глави Сейму Івона Сулік відмовилась прокоментувати УНІАН, чи на позицію Єви Копач вплинула оприлюднена на минулому тижні заява майже 150 депутатів Верховної Ради України, котрі закликали польський парламент визнати ті події "геноцидом".

Вона відзначила, що керівник Сейму до сьогодні ще не отримала цей лист та не буде коментувати цю справу на базі медійних повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні депутати Партії регіонів, КПУ та низки позафракційних у спеціальному листі закликали Сейм Польщі визнати «Волинську різанину геноцидом польського народу та засудити злочинні діяння українських націоналістів».

20 червня вища палата польського парламенту - Сенат більшістю голосів ухвалив заяву з приводу 70-ої річниці Волинської трагедії, яку назвала в ньому "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Довідка УНІАН. Річницю Волинської трагедії у Польщі відзначають 11 липня, яке частина політиків пропонують встановити Днем пам'яті мучеництва кресовян - поляків, які жили до Другої світової війни на території нинішньої Західної України.

Раніше представники правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа" (РО), в яку входить Єва Копач, виступали проти називання Волинської трагедії "геноцидом", аргументуючи, що це може нашкодити стосункам з Україною.