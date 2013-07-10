Політолог: у Києва потрібно забрати частину столичних функцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав політолог Вадим Карасьов під час круглого столу на тему "Київ майбутнього: нова філософія міського розвитку".

"Київ є жертвою центропериферійної структури держави. По-перше, Київ має надконцентрацію столичних функцій, через що в місті багато чиновників, політиків та автомобілів, а для мешканців столиці немає місця. В Німеччині, наприклад, 8 міст несуть столичні функції. В Кельні - Міністерство торгівельного флоту, Франкфурт-на-Майні - фінансова столиця Німеччини, в Бонні багато федеральних міністерств, звичайно, в Берліні також. А усі пострадянські держави концентрують столичні функції в одному місті", - наголосив Карасьов.

Також, за словами політолога, коли усі столичні функції зосереджено в одному місті, це дає колосальне навантаження на інфраструктуру міста, екологію тощо.

"Крім того, Київ надзвичайно перенаселений, і реальну статистику отримати неможливо. Особливо враховуючи те, що кожна нова регіональна влада приводить з собою свою команду, починаючи від прибиральниць, закінчуючи візниками. Зрозуміло, що тоді необхідно всіх розселити, і про Генплан вже ніхто не думає", - сказав він.

Між тим, серед проблем міста Карасьов виділив відсутність повноцінного самоврядування.

"Проблема не в тому, що райради були ліквідовані. Проблема в тому, що не працюють міські комюніті. Неможливо таким великим містом керувати з одного центру однією людиною. Чому в Брюсселі 7 мерів? Тому що в різних районах Брюсселя - різні інтереси. Інтереси, наприклад, мешканців Оболоні не завжди співпадають з інтересами мешканців центру. Тому потрібно відновлювати муніципальне самоврядування, муніцепалітети. Тільки в жодному разі не райради", - відзначив політолог.