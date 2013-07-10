Політолог: у Києва потрібно забрати частину столичних функцій
Київ має надконцентрацію столичних функцій, через що має колосальне навантаження на інфраструктуру міста, екологію тощо.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав політолог Вадим Карасьов під час круглого столу на тему "Київ майбутнього: нова філософія міського розвитку".
"Київ є жертвою центропериферійної структури держави. По-перше, Київ має надконцентрацію столичних функцій, через що в місті багато чиновників, політиків та автомобілів, а для мешканців столиці немає місця. В Німеччині, наприклад, 8 міст несуть столичні функції. В Кельні - Міністерство торгівельного флоту, Франкфурт-на-Майні - фінансова столиця Німеччини, в Бонні багато федеральних міністерств, звичайно, в Берліні також. А усі пострадянські держави концентрують столичні функції в одному місті", - наголосив Карасьов.
Також, за словами політолога, коли усі столичні функції зосереджено в одному місті, це дає колосальне навантаження на інфраструктуру міста, екологію тощо.
"Крім того, Київ надзвичайно перенаселений, і реальну статистику отримати неможливо. Особливо враховуючи те, що кожна нова регіональна влада приводить з собою свою команду, починаючи від прибиральниць, закінчуючи візниками. Зрозуміло, що тоді необхідно всіх розселити, і про Генплан вже ніхто не думає", - сказав він.
Між тим, серед проблем міста Карасьов виділив відсутність повноцінного самоврядування.
"Проблема не в тому, що райради були ліквідовані. Проблема в тому, що не працюють міські комюніті. Неможливо таким великим містом керувати з одного центру однією людиною. Чому в Брюсселі 7 мерів? Тому що в різних районах Брюсселя - різні інтереси. Інтереси, наприклад, мешканців Оболоні не завжди співпадають з інтересами мешканців центру. Тому потрібно відновлювати муніципальне самоврядування, муніцепалітети. Тільки в жодному разі не райради", - відзначив політолог.