Захист Тимошенко очікує приїзду доповідача ПАРЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Він зазначив, що моніторинг Європою ситуації навколо політично вмотивованого правосуддя в Україні буде продовжуватись і приїзд доповідача ПАРЄ Пітера Омцігта очікується до Вільнюського саміту.

“ПАРЄ прийняла рішення про те, що Пітер Омцігт має повноваження протягом року здійснювати додатковий контроль за тим, що відбувається в країнах, які були згадані у звіті і по тім справам, які були згадані.

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В першу чергу, йдеться про справу Тимошенко, оскільки саміт заплановано на листопад, ми очікуємо прибуття з моніторинговою місією Пітера Омцігта для того, щоб він відслідкував, що зроблено українською владою у справі Тимошенко і для того, щоб нівелювати всі негативні наслідки, які має Україна по застосуванню політично вмотивованого правосуддя проти опозиційних лідерів”, - сказав Власенко.