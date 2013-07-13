Захист Тимошенко очікує приїзду доповідача ПАРЄ
Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко очікує приїзду доповідача Парламентської Асамблеї Ради Європи для вивчення ситуації навколо її справи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко.
Він зазначив, що моніторинг Європою ситуації навколо політично вмотивованого правосуддя в Україні буде продовжуватись і приїзд доповідача ПАРЄ Пітера Омцігта очікується до Вільнюського саміту.
“ПАРЄ прийняла рішення про те, що Пітер Омцігт має повноваження протягом року здійснювати додатковий контроль за тим, що відбувається в країнах, які були згадані у звіті і по тім справам, які були згадані.
На цю тему: Доповідачі ПАРЄ закликають звільнити Тимошенко
В першу чергу, йдеться про справу Тимошенко, оскільки саміт заплановано на листопад, ми очікуємо прибуття з моніторинговою місією Пітера Омцігта для того, щоб він відслідкував, що зроблено українською владою у справі Тимошенко і для того, щоб нівелювати всі негативні наслідки, які має Україна по застосуванню політично вмотивованого правосуддя проти опозиційних лідерів”, - сказав Власенко.