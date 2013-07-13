«Батьківщина» звинувачує Попова у доведенні Києва до колапсу

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Автори заяви нагадують, що «сьогодні глава Київської міської державної адміністрації Олександр Попов звинуватив Об’єднану опозицію «Батьківщина» у нібито непрофесіоналізмі та роботі проти киян». «Хочемо нагадати мешканцям столиці, що саме за ставленика Віктора Януковича, члена Партії регіонів Олександра Попова, у Києві розпочався справжній колапс, безгосподарність та тотальна корупція», - говориться у заяві.

На цю тему: Попов звинувачує опозицію у "політичному бандитизмі"

Також зазначається, що «замість того, щоб рятувати наше місто від снігу та багатогодинних автомобільних заторів, цей «професіонал» саме в той час відпочивав у Відні. Саме за його діяльності, а точніше злочинної бездіяльності, з міського бюджету викрадаються сотні мільйонів доларів, будуються дороги та розв’язки, які в декілька разів дорожчі, ніж в європейських країнах, продовжується пограбування простих киян через монопольно високі тарифи з низькою якістю послуг».

«Саме уряд Януковича-Азарова-Попова забрав у киян зароблені ними гроші і перерозподілив їх на користь олігархів з Донецька та Луганська», - наголошують у «Батьківщині» і додають: «Зрозуміло, що ані бажання, ані політичної волі припинити це у президента України Віктора Януковича немає. Як немає такого бажання і у Олександра Попова та «регіональної» більшості у Київській міський раді, які будь-що хочуть залишитися біля бюджетного «корита» та не допустити законних виборів Київського міського голови та Київської міської ради».

При цьому у заяві підкреслюється, що «Об’єднана опозиція «Батьківщина» буде і надалі відстоювати права киян, не допустить проведення пленарних засідань нелегітимної міськради та зробить все можливе, аби кияни змогли обрати собі владу».

На цю тему: Свободівець: У Київраді ми нічого не ламали і нікого не били

Як повідомляв УНІАН, 11 липня опозиційні народні депутати завадили провести засідання Київради, наполягаючи, що, згідно із законом, термін її повноважень закінчився 2 червня.

Сьогодні, 12 липня, голова Київської міської державної адміністрації Попов звинуватив опозицію у "пограбуванні Києва" та політичному бандитизмі. Він підкреслив, що за останні роки у Києві не було подібних подій, які мали місце вчора. "Я б назвав це як пограбування Києва, саме пограбування, тому що сесія, яка вчора планувалась була спрямована на вирішення соціальних питань та питань інфраструктури", - підкреслив він.