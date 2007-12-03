Стецьків прогнозує на засіданні фракції НУ-НС ”серйозну розмову”

Рішення фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” щодо кандидатури Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради України, скоріше за все буде прийнято.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН член фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні фракції, яке відбудеться о 17.00, «буде достатньо серйозна розмова».

Т.СТЕЦЬКІВ нагадав, що кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА вніс Президент України Віктор ЮЩЕНКО, «і це головний аргумент, щоб цю кандидатуру розглянути, і шанси на підтримку є».

Він зазначив, що «якщо частина фракції може з цим не погодитись”, то це може завести в безвихідь. За його словами, у зв’язку з попередньою ситуацією щодо заміни кандидатури В’ячеслава КИРИЛЕНКА на А.ЯЦЕНЮКА залишився «певний осад». Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що фракція голосувала за кандидатуру В.КИРИЛЕНКА, а потім «чотири-п’ять чоловік шантажем вимусили фракцію» погодитись на зміну кандидатури. Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що «ці емоційні моменти треба відкласти вбік». Він підкреслив, що сьогодні буде «серйозна, прагматична розмова, і рішення, швидше за все, буде прийняте».