Аваков стверджує, що Італія відмовилася видавати Україні його бізнес-партнера
Аваков стверджує, що Італія відмовилася видавати Україні та надала політичний притулок його бізнес-партнеру Гайовому.
Італія надала політичний притулок колишньому заступнику голови наглядової ради АТ «Інвестор» Геннадію Гайовому – одному із засновників АТ «Інвестор» екс-губернатора Харківщини, народного депутата України Арсена Авакова.
Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив сам Аваков, відповідаючи на запитання у соціальній мережі.
«Так. Правда. Римський апеляційний суд. Corte apello di Roma», - написав Аваков.
Він також підтвердив, що італійський суд, розглянувши справу Гайового, не знайшов підстав для його екстрадиції в Україну.
Як повідомляв УНІАН, Гайовий був затриманий у листопаді 2012 року в італійському місті Фрозіноне. За словами Авакова, Гайовий, дізнавшись, що його оголошено в міжнародний розшук, сам прибув до поліцейського відділку.
Довідка УНІАН. У вересні 2011 року в рамках розслідування кримінальної справи про шахрайське заволодіння майже 700 га землі в Харківському районі міліція затримала трьох осіб, серед яких - голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переїденко. Геннадій Гайовий був оголошений у розшук.
Слідство припустило, що протягом 5 років підозрювані проводили шахрайські комбінації з незаконного привласнення земель загальною площею 697 га.