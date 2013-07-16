Аваков стверджує, що Італія відмовилася видавати Україні його бізнес-партнера

Італія надала політичний притулок колишньому заступнику голови наглядової ради АТ «Інвестор» Геннадію Гайовому – одному із засновників АТ «Інвестор» екс-губернатора Харківщини, народного депутата України Арсена Авакова.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив сам Аваков, відповідаючи на запитання у соціальній мережі.

«Так. Правда. Римський апеляційний суд. Corte apello di Roma», - написав Аваков.

Він також підтвердив, що італійський суд, розглянувши справу Гайового, не знайшов підстав для його екстрадиції в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Гайовий був затриманий у листопаді 2012 року в італійському місті Фрозіноне. За словами Авакова, Гайовий, дізнавшись, що його оголошено в міжнародний розшук, сам прибув до поліцейського відділку.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 року в рамках розслідування кримінальної справи про шахрайське заволодіння майже 700 га землі в Харківському районі міліція затримала трьох осіб, серед яких - голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переїденко. Геннадій Гайовий був оголошений у розшук.

Слідство припустило, що протягом 5 років підозрювані проводили шахрайські комбінації з незаконного привласнення земель загальною площею 697 га.