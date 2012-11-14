Італійський суд розглядає запит на екстрадицію бізнес-партнера Авакова

Про це повідомляє харківський інтернет-ресурс "Главное".

За інформацією видання, Г.Гайовий, дізнавшись про те, що харківська влада добилася оголошення його в міжнародний розшук через Інтерпол, добровільно з'явився в поліцейське управління міста Фрозіноне (Італія), заявив про своє місцезнаходження і намір сприяти органам юстиції Італії в розгляді питання про його екстрадицію.

У поліцейському управлінні Фрозіноне було складено відповідний протокол про добровільну явку і співпрацю з поліцією. Протягом 48 годин суд прийме рішення про порядок розгляду прохання України про екстрадицію Г.Гайового і визначить запобіжний на період розгляду захід справи.

За словами новообраного депутата Верховної Ради України Арсена Авакова, який у минулому очолював АТ "Інвестор", Г.Гайовий прийняв рішення пройти судову процедуру розгляду можливості його екстрадиції до України.

"Г.Гайовий має намір надати суду докази політичної мотивації переслідування з боку влади України його особисто і кампанії "Інвестор". Він звернеться до органів юстиції Італії з проханням дати оцінку цьому переслідуванню. Я чекаю, що суд прийме рішення найближчим часом і сподіваюся, виходячи з власного досвіду спілкування з істинно незалежним судом, що Г.Гайовий дістане повну свободу на час розгляду справи і відмову в екстрадиції, оскільки буде ще раз визнано замовний і політичний характер так званої кримінальної справи. Я переконаний, що органи юстиції Італії розберуться в ситуації так само об'єктивно, як і в моєму випадку", - цитує "Главное" слова А.Авакова.

Довідка УНІАН. Колишнього віце-президента АТ "Інвестор" Г.Гайового оголошено в розшук у справі про незаконну передачу 700 га землі під Харковом.

Кримінальну справу за фактом шахрайського отримання невстановленими особами земельної ділянки площею близько 700 га на території однієї із селищних рад Харківського району Харківської області було порушено влітку 2011 року.

7 липня 2011 року в рамках цієї справи пройшли обшуки в приміщеннях банку "Базис", АТ "Інвестор" та інших структур, що належать екс-голові Харківської облдержадміністрації, голові Харківської обласної організації ВО "Батькивщина" А.Авакову.

А.Аваков стверджував, що обшук проходив з численними процесуальними порушеннями і призвів до перебоїв у роботі підприємств, які розміщуються в приміщеннях, де проводили обшук, зокрема було зірвано випуск чергового номера газети "Главное".

А.Аваков також пов'язував обшук зі своєю опозиційною діяльністю і наміром балотуватися до Верховної Ради.

У вересні 2011 р. в рамках слідства у справі було затримано трьох людей, зокрема голову правління АТ "Інвестор" Андрія Переєденка. Заступник голови наглядової ради АТ "Інвестор" Г.Гайовий, а також співробітник АТ "Інвестор" Денис Оприщенко були оголошені в розшук.

У червні цього року прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за ч.4 ст.190 (шахрайство у великих розмірах або здійснене організованою групою), ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) .

Обвинуваченим загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, в результаті незаконного отримання земельної ділянки площею близько 700 га державі був завдано матеріального збитку в 497 млн. грн.

Нині ця справа розглядається в Київському районному суді Харкова.