УДАР: КС остаточно став декоративним органом

Такий конституційний орган не потрібен Україні, оскільки головним його завданням, окрім суто декоративних, є затвердження документів, розроблених в Адміністрації Президента».

Про це йдеться в заяві в партії «УДАР», переданій УНІАН.

В «УДАРі» наголошують, що після призначення головою КСУ В’ячеслава Овчаренка, «який є земляком і товаришем» Президента Віктора Януковича, розвіялися останні сумніви з приводу місця і ролі Конституційного суду в системі державної влади. «З єдиного органу конституційної юрисдикції КСУ перетворився на звичайну синекуру, місце працевлаштування родичів і друзів», - йдеться в заяві.

На цю тему: Опозиція: Нині до КС немає жодної довіри суспільства

У партії переконані, що Овчаренко на посаді голови Конституційного суду є «символом безкарності, нахабності та вседозволеності діючої влади». В «УДАРі» вважають, що навіть сьогодні в КСУ ще залишилися гідні авторитетні та професійні судді. Водночас, незважаючи на це, в орган, який вже давно нічого не вирішує самостійно, призначили екс-голову Єнакіївського міського суду, і в такий спосіб «влада вкотре продемонструвала свій цинізм та проігнорувала суспільну думку».

«Партія «УДАР» виступає за повне «перезавантаження» Конституційного суду України. Адже без відновлення довіри громадськості до цього органу його діяльність немає жодного сенсу», - заявляють в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні КС головою Конституційного суду України обрано суддю В'ячеслава Овчаренка.

На цю тему: Експерт: головна «перевага» нового голови КС – це лояльність до Януковича

Обрання нового голови Суду відбулося у зв’язку із завершенням трирічного терміну повноважень Анатолія Головіна, обраного головою Конституційного суду України у липні 2010 року.

*** В’ячеслав Овчаренко народився 16 липня 1957 року в м. Єнакієве Донецької області.

Працював суддею Єнакіївського міського суду, заступником Кіровського міжрайонного прокурора м. Єнакієве. Був головою Єнакіївського міського суду.

У серпні 2006 року Овчаренко був призначений Верховною Радою України суддею Конституційного суду України.