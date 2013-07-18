Експерт: головна «перевага» нового голови КС – це лояльність до Януковича

Головною перевагою новообраного голови Конституційного суду України В`ячеслава Овчаренка є не знання закону, а лояльність до Президента України Віктора Януковича.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політтехнолог Тарас Березовець.

«Чому була обрана саме ця кандидатура, мені здається, додаткових пояснень не потрібно. Тому що на місце всіх керівників вищих судових гілок, апеляційного суду, Верховного суду, призначаються люди, які так чи інакше довели свою лояльність (Президенту України – УНІАН)», - сказав експерт.

Водночас він відзначив, що Овчаренко «у якості знавця конституційного права себе не зарекомендував».

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Березовець також зазначив, що певні непорозуміння виникли вже тоді, коли Овчаренко став суддею КС.

«Тоді інші судді, юристи наполягали на тому, що знавцем, суддею Конституційного суду стала людина, яка вела лише господарські і кримінальні справи. Все-таки, до того часу існував принцип, що суддя Конституційного суду мусив бути знавцем в основному праві», - сказав він.

«Можливо, за ці сім років, коли він став суддею, він підтягнув свої знання в конституційному праві, але це більш авторитетним у середовищі правознавців, людей, які знаються на конституційному правосудді, я думаю, що його усе одно не зробило», - додав Березовець.

На його думку, «головна перевага» Овчаренка – це не «знання закону, а довіра, лояльність до Президента».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, на засіданні КС головою Конституційного суду України було обрано суддю В`ячеслава Овчаренка.

Обрання нового голови Суду відбулося у зв’язку із завершенням трирічного терміну повноважень Анатолія Головіна, обраного головою Конституційного суду України у липні 2010 року.

***В’ячеслав Овчаренко народився 16 липня 1957 року в м. Єнакієве Донецької області.

Працював суддею Єнакіївського міського суду, заступником Кіровського міжрайонного прокурора м. Єнакієве. Був головою Єнакіївського міського суду.

У серпні 2006 року Овчаренко був призначений Верховною Радою України суддею Конституційного суду України.