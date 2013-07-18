Опозиція: Нині до КС немає жодної довіри суспільства

Призначення голови Конституційного cуду на сьогоднішній день не має жодного значення, оскільки його «неформальним керівником» є Президент України Віктор Янукович, а сам КС вже давно втратив свою незалежність та фактично самоліквідувався.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це заявив заступник голови партії, народний депутат Павло Петренко.

За його словами, КС є повністю залежним від Адміністрації Президента. «І єдиним фактичним, проте неформальним, керівником КС є Президент Віктор Янукович», - вважає депутат.

«Після ухвалення цілої низки, м’яко кажучи, сумнівних рішень, які приймалися з 2010 року, в тому числі – щодо поновлення редакції Конституції, позбавлення пільг цілої низки категорій незахищених громадян, - цей КС себе повністю дискредитував. І на сьогоднішній день Конституційний суд є звичайним підрозділом Адміністрації Президента», - наголосив Петренко.

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За останній час КС у нинішньому складі фактично не проводив жодного публічного слухання, відзначив депутат. «Усі слухання проводяться в письмовому порядку – без виклику сторін та без запрошення журналістів. Це говорить про абсолютну залежність цього органу та непрофесійність», - підкреслив він.

За словами Петренка, нині до КС немає жодної довіри суспільства як до того органу, який покликаний тлумачити, роз’яснювати, забезпечувати і гарантувати дотримання Конституції України.

«Саме тому необхідно ліквідувати КС і передати його функції Верховному суду, який дійсно буде формуватися за принципами незалежності і професійних якостей суддівського корпусу. І ця практика є абсолютно нормальною у більшості країн світу, де верховні суди виконують функції конституційного судочинства», - переконаний Петренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, на засіданні КС головою Конституційного суду України було обрано суддю В'ячеслава Овчаренка.

Обрання нового голови Суду відбулося у зв’язку із завершенням трирічного терміну повноважень Анатолія Головіна, обраного головою Конституційного суду України у липні 2010 року.

***В’ячеслав Овчаренко народився 16 липня 1957 року в м. Єнакієве Донецької області.

Працював суддею Єнакіївського міського суду, заступником Кіровського міжрайонного прокурора м. Єнакієве. Був головою Єнакіївського міського суду.

У серпні 2006 року Овчаренко був призначений Верховною Радою України суддею Конституційного суду України.