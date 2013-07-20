УДАР каже, що не дозволить змінювати Конституцію на референдумі

Текст законопроекту поки що відсутній на сайті Верховної Ради України, однак, у прес-службі партії «УДАР» повідомили УНІАН, що автори проекту пропонують скасувати можливість виносити на всеукраїнський референдум текст нової Конституції України та змін до вже чинної редакції Основного Закону держави без участі Верховної Ради України, що є гарантією від зміни конституційного ладу в неконституційний спосіб.

При цьому, законопроект передбачає можливість винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою питання про скасування нормативно-правових актів Президента України, Кабінету міністрів, міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади. Пропонується встановити, що політичні партії і всеукраїнські громадські організації можуть бути суб’єктами всеукраїнського референдуму. І значно розширюються їх можливості щодо участі в процесі референдуму та забезпечення контролю за його законністю. Передбачено поділ суб’єктів референдуму на прихильників та опонентів питання референдуму.

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З метою обмеження можливості маніпулювання суспільною думкою і, як наслідок, «штучного» ініціювання референдуму провладними політичними силами задля прийняття в такий спосіб вигідних для них рішень, запропоновано низку вдосконалень порядку проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, йдеться в повідомленні.

Зважаючи на досвід попередніх парламентських та місцевих виборів, коли результати народного волевиявлення часто спотворювалися через масові фальсифікації, «УДАР» пропонує посилити механізми запобігання цьому. Зокрема, вдосконалено порядок формування комісій всеукраїнського референдуму та дострокового припинення повноважень їх членів, гарантування при цьому прав суб’єктів процесу референдуму. Також вдосконалюється порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму.

Для унеможливлення фальшування результатів волевиявлення громадян, створюються додаткові механізми забезпечення прозорості референдуму та обізнаності громадян України щодо питань або законопроектів, які виносяться на нього.

Крім того, проектом закону пропонується передбачити інформаційне супроводження всеукраїнського референдуму та удосконалити окремі положення щодо порядку ведення агітації всеукраїнського референдуму з метою забезпечення прозорості процесу, своєчасного доступу громадян України до інформації щодо питань та/або законопроектів, які виносяться на всеукраїнський референдум.

Чинна редакція Закону «Про всеукраїнський референдум» допускає можливість прийняття рішень загальнодержавного значення надзвичайно малою кількістю громадян України. Натомість, «ударівський» законопроект передбачає, що питання, винесене на всеукраїнський референдум, вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників референдуму, включених до списків учасників референдуму (тобто абсолютна більшість), незалежно від того, скільки громадян взяло участь в голосуванні. «Це забезпечить ухвалення на всеукраїнському референдумі лише тих рішень, які реально підтримує більшість громадян та значно ускладнить можливість використання інституту всеукраїнського референдуму як способу прийняття «потрібних» рішень, які не підтримуються громадянами України», - наголошують в «УДАРі».

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Запропонована оновлена редакція Закону України «Про всеукраїнський референдум» скасовує прийнятий в неконституційний спосіб, з порушенням принципу особистого голосування, чинний закон «Про всеукраїнський референдум», до якого висловлювалося безліч зауважень, як авторитетними вітчизняними експертами, так і міжнародними інституціями.

Участь в розробці законопроекту також взяли представники коаліції «За чесний референдум» Юрій Ключковський та Ігор Колі ушко, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року.

Зокрема, закон передбачає, що предметом референдуму може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На думку експертів, прийнятий законом порядок прийняття нової Конституції України та порядок внесення змін до Конституції не відповідає конституційним положенням.

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У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон України про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Геркеля.

Зокрема, ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може завдати шкоди конституційній стабільності та законності в Україні.

Крім того, Комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам в частині питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи.

Також Венеціанська комісія відзначила низку технічних проблем в законі про всеукраїнський референдум.