У Венеціанській комісії пояснили, чому розкритикували закон про референдум

Висновок Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону про всеукраїнський референдум є одним “з наших найбільш критичних висновків”.

Про це сказав секретар комісії Томас Маркерт в інтерв'ю DW.

Він зазначив, що “нас дуже стурбувало те, що цей законопроект дає можливість вносити поправки до Конституції шляхом референдуму”. “Але як Венеціанська комісія вже наголошувала у 2000 році, згідно з Конституцією України, це зробити неможливо, оминувши Верховну Раду, яка повинна схвалювати всі поправки до Конституції конституційною більшістю”, - додав він.

Маркерт зазначив, що не хотів би “спекулювати з приводу мотивів, якими керується українська влада”. “Проте, я гадаю, для стабільності країни є надзвичайно небезпечним існування ймовірності, за якої фактично будь-що може бути змінено шляхом референдуму”, - додав він.

За його словами, у більшості європейських країн референдуми відбуваються лише з тих життєво важливих питань, на які громадяни мають відповісти "так" або "ні". Він зазначив, що на референдуми “не виносять більш складні альтернативи, наприклад, про те, як поліпшити текст певного документу”.

“Для внесення змін до Конституції необхідно мати широкий консенсус, і правки до Основного Закону не повинні вноситися вузькою більшістю без участі опозиції. А референдум у цьому випадку може бути використаний для того, щоб оминути вимоги для досягнення достатнього консенсусу”, - наголосив Маркерт .

Відповідаючи на запитання з приводу того, як експерти Венеціанської комісії оцінили пропозиції щодо внесення змін до Конституції в частині судової влади, Маркерт зазначив, що рекомендації з цього приводу, які були зроблені на запит голови Конституційної асамблеї Леоніда Кравчука, є “надзвичайно важливі”. “Ми особливо вітаємо те, що було змінено спосіб формування Вищої ради юстиції і скасовано п’ятирічний випробувальний термін для суддів. Проте у цій сфері ще залишилося кілька проблемних моментів. Серед них, наприклад, положення про звільнення суддів на підставі порушення присяги, яке має доволі нечітке формулювання, що робить його вразливим і легким для маніпуляції. Тому ми хотіли б, щоб цей параграф було сформульовано по-новому”, - додав він.

Маркерт зазначив також, що рекомендації Венеціанської комісії “не мають зобов'язуючого характеру для країни”, проте, “наскільки я знаю, їх серйозно бере до уваги не лише Україна, а й інші держави, такі, як країни-члени ЄС”. “А це є дуже важливим моментом для України, особливо напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства», на який має бути винесено питання про підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом”, - сказав він.