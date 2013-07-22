Ударівець хоче, щоб суд дозволив йому мітингувати і покарав «Беркут»

Народний депутат від «УДАРу» Сергій Каплін оскаржив в апеляційному порядку постанову Окружного адміністративного суду Києва від 19 липня, якою було встановлено обмеження реалізації права громадян на мирні зібрання, проведення заходів, встановлення наметів та використання гучномовців з 20 по 31 липня на столичному Майдані Незалежності та прилеглій до нього території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на Капліна.

«Цим судовим рішенням фактично заборонили проводити акції протесту до кінця місяця, мотивуючи це заходами щодо святкування річниці хрещення Русі», - сказав народний депутат.

На думку Капліна, щонайменше виглядає дивним встановлення заборони на проведення акції з 20 по 31 липня, якщо святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі відбуватиметься з 26 по 28 липня. «Такі аргументи суду не можуть слугувати підставою для обмеження конституційних прав громадян. Учасники акції зобов’язувалися не порушувати громадський порядок, акція має виключно мирний характер, тому ніяким чином не перешкоджає проведенню святкування річниці хрещення Київської Русі», - наголосив він.

Каплін також звернувся до суду та до генпрокурора Віктора Пшонки з приводу перевищення повноважень бійцями спецпідрозділу «Беркут» при розгоні мирної демонстрації 18 липня на Майдані Незалежності в Києві та вимагає відкриття кримінального провадження проти зловмисників.

Депутат нагадав, що 18 липня на Майдані Незалежності розпочалася мирна акція «Громадяни проти свавілля міліції» як завершальний етап пішої ходи із Врадіївки. Організатори акції заздалегідь повідомили Київську міську держадміністрацію про проведення мирної акції. Попри те, що її учасники не порушували громадського порядку, спецпідрозділ «Беркут» жорстоко розігнав акцію. «Така поведінка міліції є неприпустимою. Відбулося цинічне та грубе порушення конституційних прав громадян, побиття журналістів, затримання активістів», - сказав Каплін.

Він також повідомив, що громадські організації «Рух простих людей» та «Народна антикорупційна армія», які подавали заявку на проведення акції, звернуться до генпрокурора з вимогою провести перевірку дотримання законності працівниками міліції при здійсненні своїх повноважень при розгоні демонстрації.