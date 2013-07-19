Суд заборонив ударівцю проводити акції через річницю Хрещення Русі

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», суд розглядав сьогодні позов Київської міськдержадміністрації до Капліна.

“КМДА подала на мене до суду як на керівника громадських організацій “Рух простих людей” і “Народна антикорупційна армія”. Від цих двох організацій ми подавали заявку на проведення підсумкової акції - мітингу-протесту Врадіївської ходи на Майдані Незалежності», - сказав народний депутат.

Каплін нагадав, що була подана заявка на проведення безстрокової акції на Майдані Незалежності.

Він зауважив, що йому заборонено проводити будь-які акції у Києві з 20 по 31 липня. «Суд суворо заборонив мені проводити акції. Таке рішення суд аргументував тим, що в ці дні заплановані заходи до 1025-річчя Хрещення України-Русі», - сказав Каплін.