Путін візьме з собою до Києва кількох міністрів

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив високопоставлений співрозмовник.

“До складу російської делегації мають увійти міністри економічного блоку, ті, хто залучені до проектів у сфері авіації, космосу, суднобудування та режиму спільної торгівлі. Це - Міністерство економічного розвитку, Міністерство промислової політики”, - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, після робочої зустрічі прем’єр-міністрів України та РФ у Сочі залишається актуальними і невирішеними декілька серйозних питань економічної співпраці.

“Ці питання можуть обговорюватись навіть на рівні голів урядів, але рішення має ухвалюватись на рівні президентів”, - сказав він.

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Зокрема, потрібно остаточно домовитись про поновлення серійного виробництва транспортного літака Ан-124 “Руслан”, про що прем’єри принципово домовились. Зараз потрібно підготувати документи про створення такого спільного підприємства або концерну та з’ясувати, як це реалізовуватиметься на практиці.

Співрозмовник УНІАН додав, що також президенти обговорять “найбільш болюче” питання двохсторонніх відносин – інтеграційні перспективи України.

“Росія не приховує своє ставлення без ентузіазму з приводу наближення України до Європейського Союзу, а саме - підписання Угоди про асоціацію. Російських партнерів хвилюють в першу чергу економічні наслідки такого кроку. В Росії вважають, що введення такого торгового режиму між Україною та ЄС принесе значні ускладнення у торгівлю України та країн Митного союзу”, - сказав він.

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За його словами, ця зустріч президентів у Києві буде використана в тому числі для того, щоб відверто поговорити про цю тему. Україні цікаво почути від російської сторони, як найбільш ефективно використати статус спостерігача при Митному союзу і як представник України зможе включитись у роботу Євразійської економічної комісії. Так, 15 серпня у Суздалі пройде засідання Євразійської економічної комісії і туди запрошенні віце-прем’єр Юрій Бойко та представник України при ЄЕК Віктор Суслов.

Крім того, президенти обговорять гуманітарні питання, зокрема підготовку у наступному році 200-річчя з дня народження Тараса Шевченко.

“У нас майже готовий спільний план і є домовленість, що його мають підписати президенти”, - сказав співрозмовник агентства.

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Як відомо, святкування 1025-річчя Хрещення Русі відбуватиметься в Україні 27-28 липня. У зв'язку з чим до Києва, зокрема, приїдуть патріарх Московський і всієї Русі Кирило і католікос-патріарх Грузії Іліа Другий.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про наміри Путіна і патріарха Кирила відвідати Україну в день Хрещення Київської Русі, однак вона була не підтвердженою.

19 липня прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що Президент Росії Путін планує відвідати Київ на урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.