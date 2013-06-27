Генконструктор "Антонова" нагадав росіянам про катастрофу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час міжнародної наукової конференції «Російсько-українські відносини: реалії і перспективи», що проходить в Москві, заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

«Які унікальні речі відбуваються щодо літака. Зараз головний конструктор російської фірми підписує технічне завдання на модернізацію наших літаків. Це не жарт, це питання безпеки», - сказав очільник «Антонова».

При цьому Ківа нагадав, що подібні кроки вже робилися у середині 90-х, коли російська сторона самостійно подовжувала ресурс літаків Ан, і це закінчилося катастрофою і загибеллю командування Ленінградського військового округу. (18 грудня 1996 року під час зльоту з аеродрому Андреаполь у Тверській області зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ан-12. 17 осіб, які перебували на борту лайнера, загинули. Серед них був командувач Ленінградським військовим округом генерал-полковник Сергій Селезньов).

Ківа підкреслив, що «через роки про це забули, і зараз знову починаються ці самі ігри».

Президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» відзначив, що відновлення серійного виробництва цього літака «за дивним збігом обставин» загальмувалося, хоча були ухвалені спільні рішення і проводилися робочі зустрічі на Ульяновському авіазаводі.

Крім того, Ківа повідомив, що у програмі модернізації і виробництва Ан-124 задіяно 148 російських підприємств, які дають близько 250 тис. робочих місць.

За його словами, на сьогодні у РФ експлуатуються 2443 літаки Ан.

У презентації Ківи наголошується, що в Міноборони РФ перебувають на озброєнні 13 літаків Ан-124.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2012 року заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсарь на нараді про розвиток регіональних авіаперевезень пасажирів за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва заявив, що Мінпромторг РФ має намір внести зміни у літаки лінійки Ан без узгодження з українськими розробниками.

«У міжнародній практиці ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) існують правила, відповідно до яких не тільки розробник, а й експлуатант має право вносити незначні зміни до конструкції літака, зокрема ремоторизацію і те інше», - сказав Слюсарь.

За його словами, це правило діє скрізь, зокрема в Україні, яка успішно проводить доробку російських вертольотів, і робить це всупереч волі розробника.

«Ми просимо дати доручення нам, Мінтрансу, Міжнародному авіаційному комітету подібні доробки внести, що дасть нам можливість і по Ан-124, і по всій антонівській лінійці одержувати доповнення до сертифікату типу, здійснюючи доробку самостійно, не питаючи на це згоди антоновської фірми», - сказав він, звертаючись до Медведєва.

«За будь-яку зміну, за будь-яку модифікацію, за будь-яку модернізацію ми платимо великі гроші і заганяємо себе все більше і більше у безвихідь», - пояснив він.