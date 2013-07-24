Активісти: "Врадіївська хода" має бути в кожному місті

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив учасник Врадіївської ходи, правозахисник Богдан Хмельницький.

Ініціатива створення громадського руху, за словами організаторів, з’явилася 22 липня під час пікетування Фастівського райуправління міліції, де зібралось близько 170 небайдужих громадян з вимогами притягнути до відповідальності міліціонерів, які катують затриманих громадян і ув'язнених в СІЗО.

На цю тему: У Фастові один з керівників міліції вирішив вислухати народ

"В кожного з цих громадян є свої скарги щодо свавілля міліції. Завдяки мітингу фастівська міліція зареєструвала усі скарги. Потім ми пішли ходою на прокуратуру і штурмом домоглися зареєструвати скарги громадян. І зараз "Врадіївська хода" дала нам поштовх, і така "Врадіївська хода" має бути в кожному місті. Вона показала, що люди можуть вийти і сказати, що так не буде. Якщо людина приходить одна, то її ніхто не чує. Якщо приходить громада, то тоді все йде по закону. Наша мета - об’єднатися, щоб все йшло по закону", - сказав Хмельницький.

Також організатори громадського руху закликали збиратись на майданах своїх міст, щоб в кожному населеному пункті були свої осередки. Вони наголосили, що акції протесту проти свавілля міліції пройшли у Врадіївці, Голованівську, Первомайську, Христинівці, Жашкові, Умані, Білій Церкві, Василькові, Києві.

На цю тему: За другим протоколом організатору Врадіївської ходи дали 10 днів арешту

Між тим, серед ініціаторів створення громадського руху врадіївчан не було. Присутні на прес-конференції мешканці Врадіївки, зокрема ті, хто пройшов весь шлях Врадіївської ходи, закликали організаторів руху не спекулювати їхніми досягненнями та дочекатися поки вийде з СІЗО ініціатор Врадіївської ходи Василь Любарець, якого вчора Шевченківський райсуд Києва засудив на 10 діб арешту.

"Будь ласка, давайте поки що утримаємося від спекуляцій на Врадіївській ході, поки в СІЗО перебуває наш лідер. Тим паче брати ім’я "Врадіївське повстання" без погодження", - сказав учасник Врадіївської ходи Олександр Кравчук, звертаючись до ініціаторів створення громадського руху.