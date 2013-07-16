У Фастові один з керівників міліції вирішив вислухати народ

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, до Фастівського міськвідділу міліції, де сьогодні проходить мітинг на підтримку жителів села Врадіївка, прибув начальник Штабу обласного главку міліції Олексій Лісниченко. Поспілкувавшись з учасниками акції, він розпочав прийом громадян.

Правоохоронці запевняють, що жодна скарга, заява або повідомлення не буде проігнорована. Всі звернення громадян будуть розглянуті у терміни, визначені законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники пішої ходи із Врадіївки провели у Фастові мітинг під стінами місцевої міліції.

Там місцеві жителі поскаржилися активістам, що в приміщенні райуправління є спеціальна кімната, де відбуваються катування затриманих. «Люди розповідають, що над затриманими знущаються, б’ють їх, надівають на голови пакети», - зазначив народний депутат Сергій Каплін, який разом з мешканцями Врадіївки бере участь у пішій ході.

Після цього представники громадськості на чолі з депутатом хотіти зайти до райуправління міліції, однак їх не пропустили.

Пізніше вони все ж прорвалися до приміщення Фастівського райвідділу внутрішніх справ і заявляють, що не підуть звідти, доки не побачать кімнату, в якій катували людей.