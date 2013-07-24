Янукович дав Лутковській право перевіряти розпорядників персональних даних

Президент України Віктор Янукович підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом внесено зміни до закону України «Про захист персональних даних», якими передбачено наділити Уповноваженого ВР з прав людини, зокрема, такими повноваженнями: проведення планових та позапланових, виїзних та безвиїзних перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних; направлення до володільця та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних; надання рекомендацій у сфері захисту персональних даних; внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних в порядку, визначеному законодавством; здійснення моніторингу нових практик, тенденцій та технологій захисту персональних даних; погодження корпоративних кодексів поведінки.

Як повідомляв УНІАН, Президент ветував цей закон, прийнятий Верховною Радою 14 травня 2013 року, та висловив свої пропозиції до нього.

3 липня Верховна Рада ухвалила закон з врахуванням пропозицій Президента.