Керівництво парламенту буде сформоване з Партією регіонів чи без неї

В четвер Верховна Рада планує завершити формування керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За її словами, незалежно від того, чи повернеться Партія регіонів до сесійної зали, у четвер відбудеться голосування за обрання керівництва парламенту, і, зокрема за розподіл комітетів. Вона підтвердила, що комітети розподілятимуться за пропорційним принципом між всіма фракціями, як це передбачено регламентом.

Також буде створена тимчасова спеціальна комісія, яка розглядатиме 12 законопроектів, внесених до коаліційної угоди між НУ-НС і БЮТ.