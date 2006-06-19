Повторні вибори міського голови в Броварах. Прес-конференція

20 червня о 13-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція за участю діючого міського голови м.Бровари Віктора Антоненка на тему: “Повторні вибори міського голови в Броварах 18 червня відбулися – про це проголосували на засіданні міської ТВК”. Діючий міський голова Віктор Антоненко підтвердив свою перемогу на попередніх виборах 26 березня, випередивши свого найближчого опонента майже з тим же результатом - на 5% (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за