Затриманому ректорові Податкової академії викликали в суд «швидку»
Екс-регіоналу Петру Мельнику викликали швидку допомогу до Шевченківського райсуду столиці, який вирішує питання про обрання йому запобіжного заход.
Шевченківський райсуд столиці вирішував, який запобіжний захід застосувати до спійманого на отриманні хабаря ректора Податкової академії Мельника, коли тому стало зле, повідомляє Українська правда з посиланням на ЗМІ.
Мельника привезли на суд, хоч він і скаржився на погіршення самопочуття і навіть був шпиталізований.
Суд викликав екс-регіоналу швидку і оголосив перерву до 18:00.
Як повідомляв УНІАН, 27 липня співробітники Міністерства доходів і зборів України спільно з працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України затримали керівника Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника в рамках спецоперації по боротьбі з хабарництвом.