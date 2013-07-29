Затриманому ректорові Податкової академії викликали в суд «швидку»

Шевченківський райсуд столиці вирішував, який запобіжний захід застосувати до спійманого на отриманні хабаря ректора Податкової академії Мельника, коли тому стало зле, повідомляє Українська правда з посиланням на ЗМІ.

Мельника привезли на суд, хоч він і скаржився на погіршення самопочуття і навіть був шпиталізований.

Суд викликав екс-регіоналу швидку і оголосив перерву до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня співробітники Міністерства доходів і зборів України спільно з працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України затримали керівника Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника в рамках спецоперації по боротьбі з хабарництвом.