Огризко: За «Рошеном» будуть труби, за трубами - сири, за сирами - ще щось

Екс-керівник української дипломатії наголошує: поки євроінтеграція України не завершиться успіхом, сусід на сході постійно виставлятиме «санітарні претензії».

«На мою думку, випадкових збігів у заяві Онищенка бути просто не може. За «Рошеном» будуть труби, за трубами будуть сири, за сирами буде ще щось. Це – одна сама лінія. Більше того, я побоююся, що цим не обмежиться і що чим ближче до Вільнюського саміту, тим загроза нестандартних ситуацій в Україні зростатиме», – зазначив екс-міністр у коментарі для Радіо Свобода.

Екс-міністр наголошує, що дане відомство неодноразово виявляло невідповідність імпортної продукції «заявленим параметрам», коли на це було політичне замовлення з Кремля (це, зокрема, стосується продукції із Грузії, коли там не втратив вплив президент Саакашвілі, й продукції із Молдови).

"Тому про санітарні норми тут не йдеться, а йдеться про намагання Кремля не випустити колишні радянські республіки зі сфери свого впливу", - наголосив Володимир Огризко.