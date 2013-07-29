У Клименка офіційно підтвердили, що на хабарі взяли Мельника

Співробітники Міністерства доходів і зборів України спільно з працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України затримали керівника Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника в рамках спецоперації по боротьбі з хабарництвом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

Як наголошується, ректора ВУЗу було затримано безпосередньо під час дачі хабара – у розмірі 40 і 80 тис. грн - за вступ абітурієнтів до навчального закладу.

«Спецоперація правоохоронних органів проходила в рамках кримінального розслідування, зареєстрованого Головним слідчим управлінням МВС України за ознаками статті 368, частини 4 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство», - повідомили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня. Пізніше його було госпіталізовано до однієї з лікарень Києва, де йому діагностували гіпертонічну хворобу.