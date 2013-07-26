Зміни до бюджету Арбузов готує на вересень

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Сергій Арбузов.

“Я думаю, що на наступний пленарний тиждень - у вересні - ми будемо виносити”, - сказав Арбузов про зміни до бюджету за підсумками першого півріччя.

За його словами, сьогодні уточнюються макропоказники.

“Ми зараз якраз цим займаємось”, - сказав Арбузов.

На запитання УНІАН, чи може йти мова про секвестр бюджету, Арбузов відповів: “Я не думаю так, у нас дуже жорсткий бюджет, я не знаю, куди ще жорсткіше зробити, це вже буде некоректно”.

Як повідомляв УНІАН, у червні Президент України Віктор Янукович закликав уряд і парламент переглянути у бік збільшення державний бюджет на 2013 рік.

«Хотів би, щоб по першому півріччю ми розглянули бюджет на друге півріччя і внесли корективи – бажано, у бік збільшення. Це таке побажання», - сказав глава держави.

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Довідка УНІАН. Верховна Рада України 6 грудня 2012 року прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%. Разом з цим експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%.