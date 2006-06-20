У Наталії Вітренко вкрали документи, гроші і мобільники

Недалеко від Цюрюпінська, що на Херсонщині, біля села Тарасівка обкрали службову машину Вітренко «Фольксваген». Машина стояла на узбіччі і була закрита. Але були відкриті вікна. Невідомий відкрив авто і забрав кейс, в якому знаходилися особисті і робочі документи, а також $1000 і 1500 гривень. Зникли три мобільники, в пам`яті яких були номери відомих політиків. Міліцейське зведення підтвердила Наталія Вітренко: «Ми їхали в машині з Володимиром Марченком з Києва до Криму на з`їзд. Вранці зупинилися біля макового поля і вийшли на 10 хвилин, щоб сфотографуватися". Політмотивів в тому, що трапилося Вітренко не бачить і вважає, що в усьому винна сама.

Газета "Сегодня"