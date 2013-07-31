Новий посол США в Україні склав присягу

Царемонія відбулась у приміщенні Державного департаменту у Вашингтоні.

Новий посол США в Україні планує приступити до своїх обов'язків в найближчому майбутньому, -- повідомляє Голос Америки.

Після церемонії присяги новий посол звернувся зі словами вдячності до присутніх, серед яких були його дружина, діти і батьки.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року президент США Барак Обама оголосив про свій намір запропонувати кандидатуру Джеффрі Пайетта як наступного посла США в Україні замість пана Теффта, каденція якого завершується.

Дж. Пайетт – кар’єрний дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, який має за плечима 22 роки роботи у Державному департаменті, під час якої донині здебільшого зосереджувався на Азії та Латинській Америці.

Він одружений із Мері Пайетт і має двох дітей - Вільяма і Клер. У червні Комітет у закордонних справах Сенату США схвалив кандидатуру Джеффрі Пайетта на посаду посла США в Україні.

Паніше Пайетт пообіцяв, що у разі затвердження послом в Україні буде спонукати українську владу виконати усі умови ЄС для підписання Угоди про асоціацію, включно з вирішенням "питання Тимошенко".