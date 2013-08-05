Азаров вийшов з відпустки і приступив до роботи

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повернувся з відпустки і приступив до роботи.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Азарова Віталій Лук’яненко.

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"Сьогодні прем'єр-міністр України вийшов з відпустки і приступив до роботи", - сказав Лук’яненко.

Як повідомляв УНІАН, Азаров перебував у відпустці з 15 липня, його обов'язки виконував перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.