Кабмін не опублікував жодного рішення, прийнятого без Азарова

Останні постанови чи розпорядження Кабінету міністрів України на його сайті або в офіційних публікаціях датовані 11 липня, коли прем'єр-міністр Микола Азаров провів останнє до своєї відпустки засідання уряду, пише Дзеркало тижня.

Також після 12 липня Кабмін не вносив до Верховної Ради нових законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола Азаров наразі перебуває у відпустці, яка має протривати три тижні. На цей час його обов'язки виконує перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Під головуваванням Арбузова уже відбулося два засідання уряду: 17 та 24 липня.