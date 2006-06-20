Кореспондент радіо “Свобода” зламав хребет, стрибаючи з парашутом на Львівщині
11:34, 20 червня 2006Політика
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Журналіста госпіталізовано
18 червня ввечері під час стрибка з парашутом з гори Тростян у смт Славське Львівської області був важко травмований 53-річний кореспондент радіо “Свобода” Володимир БРОДЗИНСЬКИЙ.
Журналіста з компресійним перелом хребта госпіталізовано, повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
В.БРОДЗИНСЬКИЙ під час приземлення зачепився за дроти лінії електропередач та вдарився об землю.
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