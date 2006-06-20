Кореспондент радіо “Свобода” зламав хребет, стрибаючи з парашутом на Львівщині

18 червня ввечері під час стрибка з парашутом з гори Тростян у смт Славське Львівської області був важко травмований 53-річний кореспондент радіо “Свобода” Володимир БРОДЗИНСЬКИЙ.

Журналіста з компресійним перелом хребта госпіталізовано, повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

В.БРОДЗИНСЬКИЙ під час приземлення зачепився за дроти лінії електропередач та вдарився об землю.