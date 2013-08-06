Кравчук назвав заяву Царьова про неконституційність Угоди з ЄС "брехнею"

«Коли якомусь агентові чи якомусь відповідальному, чи безвідповідальному працівникові, чи якомусь, скажімо, служаці невідомо якому царю і яким господарям, хочеться щось і комусь напакостити, то він починає людей обдурювати», – заявив Кравчук у коментарі Радіо Свобода.

Він наголосив, що для укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом не потрібно вносити зміни до Конституції, і нагадав, що Основний Закон передбачає можливість підписання угод з іншими державами або міжнародними організаціями.

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«Передбачено Конституцією, що держава укладає міжнародні угоди, і ці міжнародні угоди погоджуються на різних рівнях, в різних інстанціях багато інколи років. Тому тут не можна шукати абсолютно ніяких підстав і ніяких причин для того, щоб це питання обговорювати», – зазначив екс-президент.

За словами Кравчука, заяву Царьова не можна сприймати серйозно, оскільки вона недостатньо аргументована. «Я не думаю, що це серйозна розмова пана Царьова. Він загалом схильний до різного роду імпровізацій. Він користується емоціями голосу, а не аргументами», – вважає Кравчук.

Також колишній президент нагадав, що згідно з нормами міжнародного права, а також українського законодавства, міжнародні угоди мають вищу юридичну силу, ніж внутрішнє законодавство. Відтак, пункти Угоди про асоціацію з ЄС не можуть суперечити Основному Закону, наголосив голова Конституційної асамблеї.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю журналу «Форбс» Царьов заявив, що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України.

«У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

Він також припустив, «що на останній зустрічі президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС».