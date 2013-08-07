Кабмін збільшив розмір одноразової премії військовим резервістам

Про це йдеться в постанові уряду №508.

Зокрема, розмір премії вищому офіцерському складу підвищується до 3100 грн з 2000 грн, старшому офіцерському складу – до 2800 грн з 1800 грн, молодшому офіцерському складу – до 2500 грн з 1600 грн. Премії сержантському і старшинському складу також збільшено: прапорщикам і мічманам – до 2200 грн з 1400 грн, молодшим сержантам і старшинам – до 1900 грн з 1200 грн, рядовим – до 1600 грн з 1000 грн.

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При цьому розмір премії може бути переглянуто у бік зменшення у разі виникнення причин для такого зменшення за рішенням відповідних підрозділів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту і зв'язку, Служби безпеки, Адміністрації державної прикордонної служби і Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляв УНІАН, виплата одноразового грошового заохочення здійснюється один раз на рік тільки тим резервістам, які виконали програму підготовки у відповідному році (перебували на зборах). Служба у військовому резерві - це вид добровільного виконання військового обов'язку громадянами України. Вона встановлюється з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних сил України в особливий період.