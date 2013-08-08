У МЗС кажуть, що вони намагаються захистити українського рибалку в Росії

Міністерство закордонних справ України вживає заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав та законних інтересів українського рибалки, який постраждав внаслідок інциденту з російськими прикордонниками в Азовському морі, а також з метою його якнайшвидшого повернення на Батьківщину.

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.

«7 серпня відбулася зустріч консула України в Ростові-на-Дону з потерпілим громадянином України, а також з його адвокатом та відбулася розмова зі слідчим, який веде цю справу»,- повідомила Ващенко.

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За її словами, 30 липня в МЗС відбулися позачергові українсько-російські консультації, в ході яких російській стороні було заявлено клопотання щодо проведення спільного розслідування інциденту, а також забезпечення безперешкодного повернення потерпілого на Батьківщину, беручи до уваги гуманітарний характер справи та стан його здоров'я.

МЗС України у взаємодії з посольством України в РФ та Генконсульством України в Ростові-на-Дону забезпечується консульський супровід порушеної російськими компетентними органами кримінальної справи? в рамках якої від громадянина України взято підписку про невиїзд на час проведення слідчих дій.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС України, посольства України в РФ та Генконсульства України в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела у селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їхні односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН вцілілий рибалка Олександр Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас.