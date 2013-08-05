Генконсул: Доказів браконьєрства українського рибалки в Азовському морі немає

Україна розраховує, що до кінця тижня річного рибалку Олександра Федоровича, який вижив після аварії в Азовському морі, російські слідчі органи відпустять на Батьківщину, адже немає доказів того, що він займався браконьєрством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Росії повідомив генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

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«Направлено відповідну ноту у Представництво МЗС Росії по Краснодарському краю від нашого консульства, де ми викладаємо аргументи, чому нашого громадянина не можна тримати під слідством, а необхідно відправляти до дому», - сказав Москаленко.

За його словами, завтра - післязавтра до Краснодара прибуде український консул для проведення зустрічей з російськими колегами.

Москаленко наголосив, що головний аргумент української сторони полягає у тому, що українські рибалки перебували в акваторії Азовського моря, яке, згідно із двостороннім договором, є зоною спільного використання Росії та України.

При цьому він додав, що Федоровича звинувачують у браконьєрстві, але риби на баркасі не було.

«Таким чином, стверджувати, що він браконьєр, немає підстав. Таких доказів немає, тому його треба відпускати додому», - сказав він.

«Я думаю, що до кінця цього тижня (так нам сказав слідчий) або справу буде передано в прокуратуру, або буде прийнято рішення про його повернення», - зауважив Москаленко.

За словами генконсула, зараз Федорович перебуває під підпискою про невиїзд і проживає разом із своєю родиною в орендованій квартирі.

Він наголосив, що українське Генконсульство у Ростові-на-Дону перебуває у постійному контакті з адвокатом і слідчим по цій справі.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела у селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їхні односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН рибалка Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас.