Регіонали за Мартинюка тільняшки порвуть

Представники Партії регіонів блокують парламентську трибуну з метою недопущення порушень Регламенту Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Нестор ШУФРИЧ (Партія регіонів) в інтерв’ю журналістам.

За його словами, опозиція намагається не допустити порушень Регламенту ВР «в такий звичний для парламенту спосіб».

Н.ШУФРИЧ зазначив, що в коаліції немає підстав протестувати проти висунення кандидатури Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови ВР.

Він сказав, що «це узгоджена кандидатура». (Представник фракції Блоку Литвина Михайло СИРОТА зазначив, що кандидатура А.МАРТИНЮКА не узгоджувалась з Блоком Литвина – УНІАН).

За словами Н.ШУФРИЧА, йому незрозумілі заперечення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” проти кандидатури А.МАРТИНЮКА, оскільки фракція «Наша Україна» працювала з А.МАРТИНЮКОМ, який обіймав посаду першого заступника голови ВР не одне скликання.

«Ми не дозволимо втручатися в наше право висувати узгоджену кандидатуру і відстоїмо права наших партнерів по опозиції, а саме А.МАРТИНЮКА», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до початку пленарного засідання парламенту депутати фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну Верховної Ради.

Фракції Комуністичної партії, Блоку Литвина та Партії регіонів повідомили, що мають намір запропонувати на посаду першого заступника голови Верховної Ради А.МАРТИНЮКА, однак у НУ-НС заявили, що не підтримають жодну кандидатуру представника фракції КПУ на посаду першого заступника голови ВР.