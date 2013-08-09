Янукович подякував Кучмі за демократію

Президент України Віктор Янукович привітав Президента України (1994-2005 р.р.) Леоніда Кучму та голову Київської міськдержадміністрації (1996-2006 роки) Олександра Омельченка з нагоди 75-річчя.

“Як Президент України у 1994-2005 роках, відповідальний і принциповий політик, Ви зробили вагомий внесок у розбудову державності, консолідацію українського суспільства та становлення демократії”, - йдеться у привітанні Кучмі, текст якого розміщено на сайті Президента.

На тему: Кучма і Омельченко приймають вітання

Янукович також побажав: “Нехай доля завжди щедро усміхається Вам, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років”.

У вітанні Омельченку зазначається: “Ваш трудовий шлях - приклад самовідданого служіння на благо рідної столиці й України. На цій стезі Ви здобули авторитет та визнання як мудрий керівник, умілий організатор і фахівець своєї справи”.