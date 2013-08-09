Янукович подякував Кучмі за демократію
Янукович привітав Кучму та Омельченка з ювілеями.
Президент України Віктор Янукович привітав Президента України (1994-2005 р.р.) Леоніда Кучму та голову Київської міськдержадміністрації (1996-2006 роки) Олександра Омельченка з нагоди 75-річчя.
“Як Президент України у 1994-2005 роках, відповідальний і принциповий політик, Ви зробили вагомий внесок у розбудову державності, консолідацію українського суспільства та становлення демократії”, - йдеться у привітанні Кучмі, текст якого розміщено на сайті Президента.
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Янукович також побажав: “Нехай доля завжди щедро усміхається Вам, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років”.
У вітанні Омельченку зазначається: “Ваш трудовий шлях - приклад самовідданого служіння на благо рідної столиці й України. На цій стезі Ви здобули авторитет та визнання як мудрий керівник, умілий організатор і фахівець своєї справи”.