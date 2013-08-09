Експерт: Росія вже не зможе завадити євроінтеграції України

Про це заступник директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерій Чалий сказав у коментарі Радіо “Свобода”.

“Спроби економічного й політичного тиску з боку Росії, спрямовані на те, щоб відвернути Україну зі шляху до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, залишаться безрезультатними”, - переконаний Чалий.

За його словами, коли влада, опозиція, суспільство і бізнес мають консолідовану позицію щодо євроінтеграції, зовнішній вплив не може змінити ситуацію. Водночас не можна гарантувати, що вже після підписання угоди влада не змінить тактику, наголошує експерт.

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«Вводиться в дію економічна частина. А все, що стосується боротьби з корупцією, питань судової реформи, інших реформ – це те, що ввійде в дію тільки після обміну ратифікаційними грамотами. Саме на цьому етапі нас очікують можливості зміни інтеграційного напрямку. Це був би найгірший сценарій, який продемонстрував би, що Україна не є послідовним гравцем», – зазначив Чалий.