В Угорщині помер найбільш розшукуваний нацистський злочинець

10:38, 12 серпня 2013
Політика
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Один з колись найбільш розшукуваних нацистських злочинців Ладіслаус (Ласло) Чижик-Чатарі помер на 100-му році життя в Будапешті, не доживши до закінчення судового процесу, повідомляє в понеділок агентство Франс Прес, з посиланням на його адвокатів.

Чижик-Чатарі помер на 100-му році життя / Фото: infosmi.net

Останнім часом Чатарі був хворий на пневмонію, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Budapest Report.

Чижик-Чатарі був затриманий влітку минулого року в Будапешті. Угорський суд, враховуючи похилий вік обвинуваченого, обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому Братислава наполягала на тому, що справа Чижика-Чатарі повинно розглядатися в суді Словаччини. В архівах Інституту національної пам'яті (UPN) Братислави був знайдений текст смертного вироку нацистові, заочно винесеного судом Чехословаччини 8 червня 1948, однак йому вдавалося багато років уникати правосуддя.

Чатарі звинувачувався в тому, що виконував обов'язки начальника поліції з охорони гетто в місті Каса (нині Кошице, Словаччина). Передбачалося, що він може бути причетний до загибелі щонайменше 15,7 тисячі євреїв, зокрема, він організовував їх депортацію до Німеччини. Позов проти нациста подали родичі загиблих.

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