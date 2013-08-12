В Угорщині помер найбільш розшукуваний нацистський злочинець

Останнім часом Чатарі був хворий на пневмонію, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Budapest Report.

Чижик-Чатарі був затриманий влітку минулого року в Будапешті. Угорський суд, враховуючи похилий вік обвинуваченого, обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому Братислава наполягала на тому, що справа Чижика-Чатарі повинно розглядатися в суді Словаччини. В архівах Інституту національної пам'яті (UPN) Братислави був знайдений текст смертного вироку нацистові, заочно винесеного судом Чехословаччини 8 червня 1948, однак йому вдавалося багато років уникати правосуддя.

Чатарі звинувачувався в тому, що виконував обов'язки начальника поліції з охорони гетто в місті Каса (нині Кошице, Словаччина). Передбачалося, що він може бути причетний до загибелі щонайменше 15,7 тисячі євреїв, зокрема, він організовував їх депортацію до Німеччини. Позов проти нациста подали родичі загиблих.