«Свобода» судитиметься за «фашистів»

Про це сказавв інтерв'ю ВВС Україна член фракції "Свобода" Олексій Кайда.

"Це образа, і ми однозначно звертатимемося до суду", - сказав депутат.

21 березня, а також у попередні дні сесії парламенту під час виступів деяких представників фракції "Свобода" члени фракцій Партії регіонів та КПУ скандували: "Фашист! Фашист!". До таких дій вони почали вдаватися після того, як опозиційні депутати вигукували: "Українська! Українська!" під час виступів представників цих політичних сил російською мовою.

Олексій Кайда сказав, що він та його однопартійці не здивовані такими образами на свою адресу.

"Нехай вони спочатку вивчать, що означають поняття "фашизм", "нацизм", "націоналізм", а також "комунізм" і "диктатура", до якої скочується Україна за чинної влади", - сказав депутат.

Водночас, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив журналістам, що партійна програма партії "Свобода" має багато спільного із програмою Націонал-соціалістичної партії Німеччини 40-х років. Він також сказав, що у висновках ПАРЄ та Європарламенту містяться застереження у зв'язку із потраплянням до Верховної Ради політичних сил право-радикального спрямування.

"Ми не ображаємо когось особисто, ми ведемо мову про явище. Нехай подають до суду, ми із задоволенням візьмемо участь у такому судовому процесі", - сказав Олександр Єфремов.

За партію "Свобода" на останніх парламентських виборах проголосувало понад 2 мільйони 100 тисяч виборців.

У грудні минулого року у резолюції Європарламенту висловлювалося занепокоєння "зростанням націоналістичних настроїв в Україні".

"Це підтвердила підтримка партії "Свобода", яка стала однією з двох нових партій у Верховній Раді. Європарламент нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС, а тому закликає демократичні партії у Верховній Раді не об’єднуватися з нею і не формувати коаліцію з цією партією", - йшлося у резолюції.

BBC Україна