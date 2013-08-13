Янукович дав орден губернатору

Президент України Віктор Янукович привітав голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба з 60-річчям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Ваш трудовий шлях є взірцем працездатності та сумління, прикладом самовідданого, невтомного служіння на благо держави. Переконаний, що Ваш професіоналізм, мудрість керівника і величезний практичний досвід і надалі будуть слугувати подальшому розвитку Черкаської області», - йдеться у вітанні.

Янукович побажав Тулубу міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень в ім'я України.

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Президент також нагородив СергіяТулуба орденом князя Ярослава Мудрого. Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Черкаської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Тулуба Сергія Борисовича - голову Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента.